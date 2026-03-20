Moure colaborará en la Fiscalía de Estupefacientes

A poco más de cuatro meses del último reordenamiento interno para cubrir vacantes, la Fiscalía General dispuso una nueva rotación de funcionarios con el objetivo de reforzar áreas donde se registra un crecimiento sostenido del delito.

En ese marco, desde esta semana el fiscal Rodolfo Moure fue asignado de manera transitoria a la fiscalía de Estupefacientes. La medida quedó establecida en la resolución 3/26, que también determina que el funcionario cesa en la subrogancia de la Fiscalía de Delitos Culposos, aunque continuará al frente de la Fiscalía Descentralizada de Balcarce.

Según se indicó, Moure centrará su intervención en la etapa de instrucción de las investigaciones penales vinculadas a estupefacientes, mientras que el fiscal Pablo Cistoldi quedará a cargo de la etapa de juicio en ese tipo de causas.

Este nuevo movimiento se suma a los cambios realizados en octubre del año pasado, cuando los fiscales Leandro Favaro y Juan Pablo Lódola fueron promovidos a la Cámara de Apelación y Garantías. En ese contexto, se resolvió cubrir la vacante en la Fiscalía de Delitos Económicos con la designación de Luis Ferreyra, quien actualmente mantiene esa subrogancia junto a su rol al frente de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 12.

Desde la Fiscalía General fundamentaron la decisión en la necesidad de reforzar la Unidad Funcional N°16, ante el incremento de los delitos vinculados a estupefacientes. “Resulta conveniente reponer un fiscal en dicha dependencia, situación que había quedado pendiente desde la salida del Dr. Leandro Favaro por falta de recursos”, señalaron.

Asimismo, advirtieron sobre la sobrecarga de trabajo que enfrentan los agentes fiscales, al destacar “la multiplicidad de tareas indelegables” en el marco de las investigaciones en curso y una “copiosa agenda de juicios” que dificulta el normal funcionamiento con la dotación actual.

El panorama podría agravarse en las próximas semanas, ya que a los siete cargos vacantes se sumará la jubilación del fiscal Alejandro Pellegrinelli, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°5. Esta situación incrementará la cantidad de vacantes y obligará a los fiscales en funciones a asumir tareas simultáneas, complicando aún más la cobertura de subrogancias.