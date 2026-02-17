No descartan medidas de fuerza en la Universidad Nacional de Mar del Plata

La Agremiación Docente Universitaria Marplatense (Adum) realizará una asamblea extraordinaria el próximo lunes 23 de febrero a las 17 con el objetivo de definir un nuevo plan de lucha, que podría incluir paros generales durante la semana del 16 de marzo.

La medida se enmarca en el rechazo del gremio a las modificaciones que impulsará el Gobierno Nacional en la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada en 2025 tras una serie de vetos y votaciones en las cámaras legislativas.

A través de sus redes sociales, la organización manifestó una fuerte postura frente al escenario planteado: “Vamos a defender lo que construimos en las aulas, la calle y el Congreso. No vamos a permitir que en una jugada palaciega y a espaldas del pueblo, nos arrebaten lo que conquistamos con movilizaciones masivas”, señalaron.

Durante el encuentro, los trabajadores universitarios reafirmarán el estado de alerta y movilización y delinearán un plan de acción para el primer cuatrimestre de 2026 que no descarta la realización de clases públicas, nuevas asambleas, paros y marchas tanto a nivel local como nacional.