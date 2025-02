No habrá atención en cajas en Aguas

Aguas de la Ciudad informa a los usuarios que este jueves la oficina comercial permanecerá abierta al público, pero no habrá atención en cajas por trabajos en el sistema informático.

Si bien habrá atención telefónica y por WhatsApp, algunas consultas no podrán ser evacuadas hasta que se restablezca el sistema.

Desde la prestataria se está trabajando para solucionar el inconveniente a la brevedad y restablecer el normal funcionamiento cuanto antes.

La atención telefónica por emergencias y/o guardia no se verá afectada.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...