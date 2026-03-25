OSeBal lanzó un plan de regularización de deudas con quita total de intereses y facilidades de pago

La empresa OSeBal SAPEM “Aguas de la Ciudad” puso en marcha un nuevo plan de regularización de deudas destinado a los usuarios del servicio, que estará vigente desde esta semana y hasta el próximo 30 de abril.

La iniciativa contempla importantes beneficios para quienes mantengan obligaciones pendientes, entre ellos la quita del 100% de los intereses por mora para quienes opten por cancelar la deuda al contado. Esta modalidad incluye pagos en efectivo, débito o tarjeta de crédito en un solo pago.

Además, el plan ofrece alternativas de financiación que van desde 2 hasta 24 cuotas, a abonar junto con la factura mensual del servicio. En estos casos, se aplicará un interés del 3,5% mensual.

Desde la empresa señalaron que el objetivo de esta medida es facilitar la regularización de deudas y evitar mayores costos para los usuarios, como podrían ser restricciones en el servicio o el inicio de acciones legales.

En este marco, OSeBal desplegará una campaña informativa para dar a conocer los alcances del plan. Se enviarán correos electrónicos, mensajes de texto y WhatsApp, avisos de deuda e intimaciones postales, además de realizar llamados telefónicos y visitas domiciliarias.

Para consultas o mayor información, los usuarios pueden comunicarse a través de los siguientes canales:

WhatsApp: 2266 540793

Teléfono: 0810 345 4340

Email: consultas@osebal.com

También podrán acercarse a la oficina comercial ubicada en calle 17 N° 495, de lunes a viernes en el horario de 7:30 a 13:30.