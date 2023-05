Otegui: «La Cámpora apuesta a Javier Menonne como precandidato»

El diputado nacional y presidente del Partido Justicialista (PJ) bonaerense, Máximo Kirchner, llamó a «construir una opción superadora con la mayor amplitud posible» de cara a las elecciones de octubre con el propósito de repetir la «gesta histórica» que le permitió hace cuatro años al Frente de Todos (FdT) derrotar en las urnas al expresidente Mauricio Macri, al exponer en el cierre del Congreso que el peronismo de la provincia realizó en La Matanza.

Se sabe que el próximo 24 de junio deberán presentarse de manera oficial las listas con todos los precandidatos confirmados. ¿Qué pasa en el Frente de Todos en Balcarce?

Ignacio Otegui, responsable político de La Cámpora, reconoció que “lo ideal sería la unidad, tal cual lo planteó Máximo. Entendemos que, de acuerdo a la coyuntura política, las PASO no sería lo ideal pero quizás para Balcarce, sí. Estamos dialogando con sectores políticos que tienen presencia gestionando para conseguir lo mejor para la comunidad y no en una trinchera tirando piedras. No es la forma en que se construye. Si nos quedáramos tirando piedras en una trinchera hoy Balcarce se perdería casi 600 millones de pesos para el autódromo, patrulleros, una ambulancia, etc. Esto fueron gestiones del Frente de Todos para Balcarce y se hizo en conjunto con la Municipalidad”.

El dirigente admitió que se está trabajando con el Andrés Lombardini del Frente Renovador y otros actores políticos “para tener una lista de precandidatos competitiva y que represente al peronismo local. Estamos esperando que se acomode la coyuntura nacional y provincial para conocer cómo serán las construcciones políticas. Resta saber si Cristina (Fernández de Kirchner) será precandidata o no”.

Por último, Otegui mencionó que Javier Menonne, actualmente jefe de la UDAI Balcarce de la ANSeS, por su rol en la comunidad “sería nuestro principal referente como precandidato de la lista”.

