Patrulla Rural recuperó equipos de riego valuados en unos 95 mil dólares

Personal del Comando de Prevención Rural (CPR) Balcarce llevó adelante dos allanamientos en establecimientos rurales de la zona y logró recuperar una importante cantidad de equipos de riego que habían sido denunciados como robados. El valor de los elementos recuperados se estima en alrededor de 95.000 dólares.

Los procedimientos se realizaron en las últimas horas, uno de ellos en un establecimiento ubicado en la localidad de Los Pinos y el restante en inmediaciones del acceso a San Agustín, en el marco de una investigación iniciada a partir de una denuncia radicada ante el Ministerio Público Fiscal.

Según se informó, el denunciante había denunciado el hurto de nueve equipos de riego utilizados para chacras de papa, que incluían motores, alrededor de 900 caños de aluminio de distintas medidas y pulgadas, dos cabezales con bombas de agua, conexiones y acoples.

A partir de la denuncia, el fiscal Dr. Moure, de la UFI Descentralizada de Balcarce, encomendó la investigación al Comando de Prevención Rural. Los efectivos realizaron distintas tareas de pesquisa que incluyeron la recopilación de declaraciones testimoniales, registros de cámaras de vigilancia y placas fotográficas.

Con el avance de la investigación, los agentes lograron establecer el lugar donde se encontraba parte de los elementos denunciados. Con las pruebas reunidas, la Fiscalía solicitó al Juzgado de Garantías N° 6 las correspondientes órdenes de registro domiciliario y secuestro.

Los procedimientos arrojaron resultado positivo y permitieron recuperar una importante parte de los elementos sustraídos, principalmente caños de riego, acoples y distintas herramientas. Los objetos secuestrados fueron posteriormente restituidos a sus propietarios.

De acuerdo con las estimaciones realizadas, el valor de los elementos recuperados rondaría los 95.000 dólares, lo que da cuenta de la magnitud del perjuicio económico que había generado el ilícito.

Desde el CPR señalaron que la investigación continúa y que no se descartan nuevos allanamientos, debido a que todavía restan elementos por recuperar en el marco de la causa.