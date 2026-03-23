Pesca: se concretó el primer concurso del año

Con la participación de 129 pescadores, se llevó a cabo la primera fecha del Campeonato Anual de Pejerrey, dando inicio a una temporada que promete ser apasionante. La jornada se desarrolló el domingo en condiciones climáticas favorables, lo que permitió disfrutar plenamente del entorno, aunque la pesca se presentó exigente.

Si bien se registraron capturas, muchas piezas no alcanzaron la medida reglamentaria de 25 centímetros, lo que elevó la dificultad de la competencia. En total, 121 participantes lograron presentar piezas, mientras que el resto no pudo sumar en esta primera fecha.

🏆 Podio de la jornada

El triunfo quedó en manos de Marcos Funes, quien se destacó con una faena de 9 piezas.

El segundo lugar fue para Lucas Zampino, con 8 piezas y un total de 1666 gramos, mientras que el tercer puesto lo ocupó Carlos Giménez, también con 8 piezas, pero con un peso de 1446 gramos.

🔟 Top 10 completo

4° Marcos Marchetti – 7 piezas, 1402 g

5° Gustavo Salvio – 7 piezas, 1310 g

6° Franco Lombardo – 6 piezas, 1156 g

7° Facundo Ziella – 6 piezas, 852 g

8° Lucas Palomino – 5 piezas, 1744 g

9° Hernán Calvo – 5 piezas, 1298 g

10° Marcelo Wagner – 5 piezas, 1218 g

🐟 Pieza mayor

El premio a la pieza más grande de la jornada fue para Lucas Palomino, con un ejemplar de 684 gramos, llevándose el incentivo económico.

👥 Clasificación por tercetos

La competencia por equipos también fue muy pareja. El primer lugar quedó para Andrea Bianchini Comisionista con 543,8907 puntos, seguido por Pol Celulares (520,5633 pts) y Solo Pesca (500,5633 pts).

📊 Así continúa el campeonato

Tras esta primera fecha, el campeonato general es liderado por:

🥇 Marcos Funes – 202,0159 pts

🥈 Lucas Zampino – 200,9958 pts

🥉 Carlos Giménez – 199,9758 pts

En categoría Senior, el primer puesto es para Marcos Marchetti, mientras que en tercetos lidera Andrea Bianchini Comisionista.

📅 La próxima cita ya tiene fecha: será el 12 de abril, cuando se dispute la “Copa Challenger Fernando Rodríguez”.