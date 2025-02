Petruccelli denunció que el relleno sanitario se convirtió en un basural

El referente de Espacio Ciudadano Balcarceño, Gabriel Petruccelli, manifestó su preocupación por el estado del relleno sanitario, luego de recorrer el lugar y trascender las condiciones en las que se desempeñan los trabajadores de la Cooperativa SITARP.

Petruccelli indicó que el lugar “no cumple con la función que debe tener una planta de reciclado” y profundizó: “ya se transformó en un basural a cielo abierto”. El ex Director del Hospital dijo que “el Intendente es responsable de que en el interior del predio no funcione nada”. “Me sorprende que el Concejo Deliberante no se manifiesta al respecto. Desconozco si hay legisladores con intereses contrapuestos, pero estamos hablando de un tema sensible que hace a la salud pública y con alrededor de diez familias involucradas directamente”, comentó.

Al mismo tiempo, se refirió a la realidad de los trabajadores de la Cooperativa que opera en el lugar: “trabajan en condiciones infrahumanas, en muchos casos, cobrando menos de 150 mil pesos mensuales”, indicó. Sobre este punto, remarcó la necesidad de que intervenga el Ministerio de Trabajo, al cual dijo que asistirá para respaldar los pedidos ya efectuados por los trabajadores.

En este sentido, explicó que por contrato, el Municipio es el encargado de proporcionar materiales básicos como indumentaria y elementos de seguridad, “algo en lo que no cumple en absoluto”.