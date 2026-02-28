Principio de incendio en un vehículo

Un principio de incendio se registró en la intersección de avenida Pueyrredón (39) y Centenario, donde un automóvil resultó afectado por las llamas.

El siniestro involucró a un Fiat Duna y, según se informó, el foco ígneo se originó en la parte delantera del vehículo. En un primer momento, intentaron sofocar el fuego utilizando matafuegos, aunque la maniobra no logró controlar la situación.

Ante ello, acudió al lugar una dotación de Bomberos Voluntarios, que trabajó para extinguir las llamas y evitar que el incendio se propagara. No se informaron heridos, aunque el rodado sufrió daños en el sector frontal.

El tránsito fue controlado por personal policial.