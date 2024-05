Pymes locales podrán exhibir y ofertar sus productos en un showroom en Brasil

Como parte de un trabajo de promoción e inserción de las Pymes en el mercado global y, particularmente, en el mercado del sur de Brasil, que busca apuntalar y potenciar las exportaciones de las pymes argentinas, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), junto al Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas de Paraná, la Federación de Comercio de Paraná y la Asociación Paranense de Supermercados, continúan generando acciones estratégicas para impulsar el comercio bilateral de las pequeñas y medianas empresas de ambos países.

En ese sentido, por segundo año consecutivo, CAME llevó adelante a principios de año una misión comercial al estado de Paraná, Brasil, donde se hizo presente en la Expo Apras – en su 41° edición- con un stand de 340 mt2, donde más de 90 empresas de distintos puntos del país formaron parte de la comitiva representando los rubros de Alimentos y Bebidas, Envases y Embalajes, Higiene y Cuidado personal, Hogar e Industria.

Allí, además, se generaron Rondas de Negocios, y visitas técnicas como parte de la agenda de actividades de los cuatro días que duró la misión comercial. Además, se anunció la apertura en Curitiba, corazón comercial del Estado de Paraná, de un showroom permanente donde -desde abril último- se dispone de productos argentinos de manera directa en suelo brasileño, pudiendo así estrechar lazos comerciales y fortalecer las relaciones económicas entre ambos países.

Esta es una propuesta de CAME para que empresas argentinas puedan exhibir sus productos en el sur de Brasil, un mercado estimado en 11 millones de consumidores.

El hecho de ser la Cámara de Comercio e Industria de Balcarce parte de CAME y las gestiones llevadas adelante por el secretario de la entidad local, Federico Qunitero, posibilitaron que las empresas de nuestro medio que (reuniendo los requisitos necesarios) puedan tener un espacio dentro de dicho centro, conformado por una recepción, un salón y dos salas de reuniones, con espacio y mobiliario para exponer muestras y mantener un stock durante todo el año; disponiendo además de salones para generar reuniones y networking con empresarios locales, ofreciendo un servicio de atención personal permanente y brindando las herramientas necesarias para impulsar la internacionalización de las pymes argentinas.

Se abre de este modo para las empresas balcarceñas una puerta de fundamental relevancia para acceder a ese gigantesco mercado que es Brasil,

Aquellas empresas que deseen conocer más sobre el showroom y cómo formar parte de él, deben dirigirse a las oficinas de la CCeIB, en el primer piso de la sede, calle 20 esquina 19 de lunes a viernes de 8 a 12.

