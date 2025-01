Recibimos y publicamos: Ante frase polémica Francisco Ridao brindó explicaciones.

Días pasados y en oportunidad de ser entrevistado en una nota radial, sobre los importes de la Tasa de Servicios Urbanos, en relación a que algunas registraron aumentos que demandaron su revisión, fui consultado sobre mi visión y quien creía que es responsable de lo que el periodista describió como”…una ciudad con falta de higiene, veredas sucias y con basura acumulada y pastizales altos…” (SIC). Mi respuesta comenzó asumiendo la responsabilidad del gobierno en el control, limpieza y sanción de esas situaciones. Acto seguido el periodista describió lo que también yo observo en distintos lugares de la ciudad como basura arrojada a granel (sin bolsa) en canastos, bolsas tiradas en la calle y micro basurales y a lo que respondí que, de mi parte entendía que como en toda sociedad, hay ciertos vecinos que no cumplen con las normas de convivencia mínimas en relación a los residuos a lo que llamé “mugrientos”, como aquel que no mantiene su vereda o su terreno generando micro basurales. En la continuidad de la nota el periodista vuelve a consultar sobre “…la actitud del gobierno ante vecinos que tiene grandes pastizales; mucha suciedad…”(SIC) diciendo a continuación “…y como bien decías mugre, porque no hay otra palabra para definirlo, en el frente de su casa y no acostumbra a limpiarla haciendo la tarea que le toca hacer…” (SIC). Mi respuesta a esa afirmación fue informar los procesos que realiza la gestión, con una primera etapa de intimación para que el vecino limpie y de no hacerlo proceder a la limpieza con cargo a la partida municipal más la multa que imponga el Tribunal de Faltas. En el final del diálogo se referencia a estas situaciones como las que afean la ciudad y nuevamente se repasa el caso de aquellos vecinos en particular que arrojan basura en distintos espacios de la ciudad fuera de horarios y lugares autorizados.

En todo momento se abordó la problemática de la basura en la vía pública haciendo alusión a esos vecinos que no cumplen con las pautas de convivencia como “mugrientos” y no a la sociedad o comunidad toda. Basta repasar el significado de la palabra vecino definida como una persona que vive cerca de otra, pero no en la misma vivienda, no siendo esta palabra (vecino) sinónimo de población, que es un término que se refiere a un grupo de personas que viven en un mismo lugar.

Con estas líneas se quiere dejar claro el uso intencional por parte del Sindicato de Trabajadores Municipales a través de una publicación del contenido de esta nota radial, en donde indica que se llamó “mugrienta” a la población en general, tergiversando los dichos en la entrevista en donde claramente se refería a una mínima parte de la sociedad que es innegable que existe y existió siempre.

Lo dicho resulta trasladable a lo expresado en una nota publicada en “El Diario” realizada al Concejal Martín Pérez, en la que se publicó textual “…Martín Pérez salió al cruce del secretario de Hacienda, Francisco Ridao, luego de que en declaraciones a los medios tildara de «mugrientos» a los balcarceños al abordar el tema de la limpieza urbana. Creo que fue una frase desafortunada del secretario de Hacienda…”

En mi función de Secretario de Hacienda, soy un vecino más que de manera momentánea, ostenta la carga pública de desempeñar un cargo ejecutivo de Gobierno con responsabilidad directa sobre el funcionamiento, crecimiento y desarrollo de la ciudad. El tema planteado en la nota giró siempre en torno al abordaje de una situación que es recurrente y no contribuye a esos objetivos. El comentario, solo se limitó a dar mi visión de la conducta de determinadas personas que son una parte mínima de la sociedad, y nunca me referí a la comunidad en general. El audio de nota radial se encuentra a disposición de quien lo requiera.