Recibimos y publicamos: Vecino pidió reunión con directores del Hospital por tema «Turnos»

El vecino Alfredo Conforti solicitó una reunión con los Dres. Gabriel Angelini y Javier Reino, a quienes les consultó sobre la atención de los acuden al Hospital local, haciendo foco en el sector turnos. Luego de una charla cordial con la dirección del nosocomio, dejó estas reflexiones.

«El día viernes 17 de enero pasado me presenté en Dirección del Hospital a los efectos de poder dialogar sobre algunos puntos que me preocupan en la atención al público que se brinda por calle 30, para poder sacar turnos para distintas practicas ambulatorias, que requieren estudios profesionales.

Ese día no se me recibió y se me dijo por la Secretaria del lugar que podían recibirme el día lunes 20 de enero a las 11 hs y que trajera mis planteos o quejas por escrito.

Ante todo, quisiera dejar asentado aquí que valoro mucho la labor del Hospital en la Comunidad y se del esfuerzo que se está haciendo desde todos los sectores involucrados en su funcionamiento para que haya un servicio de calidad. Dicho esto, voy a citar brevemente los puntos que considero deberían mejorarse en el sector de turnos para bien del público que necesita ser atendido:

He podido comprobar en distintas oportunidades lo engorroso, poco práctico y fuera de época que es el sistema a mano y con continuas fotocopias que usan las empleadas que atienden en los turnos, lo que redunda en ineficacia y ineficiencia, ya que un mismo paciente de PAMI, por ejemplo, que hoy se presenta para sacar un turno por una placa radiográfica y mañana por un Ecodoppler y pasado por una tomografia, cada vez que se presenta debe llevar fotocopia del DNI y del carnet de PAMI, cuando a esta altura eso ya debería estar guardado en el sistema y visualizarlo la empleada una primera vez y nada más.

Es tan obsoleto el sistema usado que se amontonan pilas de papeles y papelitos sin sentido, que desfavorece una tarea más eficiente del empleado/a.

A mi criterio, el Hospital debe urgentemente implementar un sistema moderno y acorde a la época que vivimos, con turnos online, ágil y con cero papeleríos, menos burocrático y que ayude al paciente a sacar más fácil su turno –desde su casa- y que ayude igualmente al empleado/a a realizar mejor y más eficientemente su tarea cotidiana. Relacionado a lo anterior, se debe mejorar el manejo de los turnos que se otorgan pensando sobre todo que se atienden todos los afiliados de PAMI, más el público en general, tenga o no obra social. Pero en el caso de PAMI hablamos de ancianos y de gente discapacitada y en todos los casos he visto gente estar desde las 4 de la madrugada esperando afuera del Hospital, con frio o lluvia, -ya que abre a las 6 sus puertas- para poder acceder así a un turno de los primeros 5 que se otorgan a partir de las 7 hs de esa mañana para realizar por ejemplo un Ecodoppler, o para placas radiográficas. Y aquí quiero hacer la queja formal de la cantidad de gente que debe tener rápido un estudio en el sector de Rayos y están dando turnos a 3 o 4 semanas adelante. Imposible así que la prescripción médica sea eficiente sino se puede tener un estudio previo en tiempo y forma para dar el mejor diagnóstico y la solución. Doy mi ejemplo para comentar otra cosa que no veo práctica para la gente. Me presento a sacar un turno para mi amigo discapacitado y asisto al sector de turnos munido de la documentación que me van a requerir para ello –fotocopia de DNI y de carnet de PAMI- más la orden autorizada de PAMI firmada por el médico de cabecera y con el diagnóstico médico respectivo.

Grande es mi sorpresa cuando aparte de esto la empleada me pide traiga un Resumen de Historia Clínica del médico donde justifique el porqué del pedido de ese estudio. Y esto me parece una doble imposición, ya que en la orden autorizada por PAMI que traigo firmada ahí consta el diagnóstico que avala porqué se pide ese estudio.

Entonces ¿para qué un resumen de historia clínica?, si ya PAMI constato que el diagnóstico del médico de cabecera es el adecuado para ese estudio.

Es sólo más burocracia y menos eficiencia, a la vez que siguen complicando a una persona anciana y a la vez discapacitada, que debe volver a ver a su médico y empezar todo de nuevo.

Implementar un sistema nuevo, moderno, online y en el cual los empleados trabajen más eficientemente y cómodos y donde el paciente vea más facilitada su tarea de obtener un turno con menos trámites burocráticos, debe ser el objetivo a lograr. Es una decisión política, que marca un paso adelante en la gestión diaria del Hospital y espero que la adopten pronto. Deseo solo lo mejor para todos».