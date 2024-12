Recolección de residuos para este martes y miércoles

Con el fin de garantizar una correcta disposición de los residuos durante las celebraciones de fin de año, se han establecido horarios especiales de recolección.

Martes 31 de diciembre: La recolección será diurna a partir de las 6 a.m., y la recolección nocturna se adelantará a las 12 p.m. para facilitar el retiro de residuos en la víspera de Año Nuevo.

Miércoles 1 de enero: No habrá servicio de recolección, por lo que se solicita a los vecinos no sacar las bolsas de basura ese día.

Es crucial respetar los días y horarios establecidos para optimizar el proceso de recolección y evitar la acumulación de residuos en las calles. De este modo, se podrá disfrutar de una ciudad más limpia y ordenada durante las fiestas.

Además, se recuerda que en estas fechas es una excelente oportunidad para separar los residuos reciclables y depositarlos en el Ecopunto del Geoparque, ubicado en la intersección de las calles 47 y 48.