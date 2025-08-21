Recuperan moto robada en Mar del Plata durante un allanamiento en Balcarce

En las últimas horas, personal de la SUBDDI local, a cargo de la Comisario Maira Perrotta, junto a efectivos de la Estación de Policía Comunal Balcarce, llevaron adelante un allanamiento en una vivienda ubicada en calle 2 bis entre 105 y 107 de esta ciudad.

En el lugar se halló una motocicleta marca Honda Wave 110 c.c., la cual había sido sustraída en el mes de febrero de este año en Mar del Plata, en jurisdicción de la Comisaría 12°.

El procedimiento se realizó en cumplimiento de una orden de registro y secuestro otorgada por el Juzgado de Garantías N°5, a cargo del Dr. Gabriel Bombini, en el marco de una causa por lesiones con intervención de la UFI Descentralizada de Balcarce, a cargo del fiscal Dr. Rodolfo Moure.

En la vivienda fue identificada una mujer mayor de edad, propietaria del inmueble, quien quedó notificada de la formación de causa por el delito de encubrimiento, conforme dispuso el Ministerio Público Fiscal, quedando a disposición de la Justicia.