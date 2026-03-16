Recuperan una moto robada: los delincuentes escaparon

Un motovehículo que había sido sustraído durante la madrugada del domingo fue recuperado por personal policial luego de una breve persecución por distintas calles de la ciudad.

El hecho se inició en calle 28 entre Primera Junta y calle 3, donde autores ignorados sustrajeron una motocicleta Motomel B110 cc de color negra. Tras advertir la situación, el propietario dio aviso a la policía.

Minutos más tarde, efectivos que realizaban recorridas lograron visualizar el rodado en la zona de calles 3 y 30, por lo que intentaron interceptarlo. En ese momento se inició una persecución, ya que los ocupantes del motovehículo intentaron evadir la presencia policial.

La secuencia finalizó cuando los sospechosos abandonaron la motocicleta en la vía pública y escaparon a pie, logrando darse a la fuga.

Finalmente, el personal policial procedió al secuestro y recuperación del rodado sustraído, el cual será restituido a su propietario, mientras continúan las actuaciones para intentar identificar a los autores del hecho.