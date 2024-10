Reino: «No vamos a ofrecer lo que no podemos pagar»

En la mañana de este miércoles, el intendente Esteban Reino abordó la situación del conflicto que mantiene en vilo a la Municipalidad y al Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), que ya lleva más de 10 días. Durante una entrevista en Radio 100.9, el Jefe Comunal expuso los inconvenientes que la retención de tareas ha ocasionado, especialmente en el funcionamiento del Hospital local. Sin embargo, destacó que el resto de las dependencias municipales operan con normalidad, a pesar de las demandas del gremio.

Reino subrayó que la capacidad de otorgar aumentos salariales depende directamente de los ingresos por coparticipación, que en los últimos meses han disminuido notablemente. «En agosto, recibimos 128 millones menos y en septiembre, 48 millones. Esto hace imposible ofrecer un incremento salarial en este momento», afirmó el intendente.

A pesar de las tensiones, Reino recordó que los sueldos se abonaron en la fecha estipulada, el 30 del mes pasado, y que se logró un ajuste que supera en un 2,5% la inflación, de acuerdo con lo pactado en la última paritaria. En cuanto a las horas extras que reclama el STM, el intendente señaló que esta problemática es heredada de gestiones anteriores y que ha estado en proceso de regularización.

Finalmente, Reino fue contundente: «La comuna no va a ofrecer lo que no puede pagar». Este pronunciamiento deja entrever que el conflicto podría prolongarse si no se encuentra una solución viable que contemple las realidades económicas del municipio y las demandas de los trabajadores.