Reino: «Si volvemos a la frecuencia anterior de recolección de residuos, será más costoso para el vecino»

El servicio de recolección de residuos en la ciudad continúa siendo un tema sin resolución, tanto para el Ejecutivo como para los vecinos. En una entrevista con Radio 100.9, el intendente Esteban Reino se refirió a la situación actual del servicio brindado por la empresa Ashira S.A. y adelantó que en las próximas horas se llevará a cabo una reunión para unificar criterios y definir cómo se continuará con la prestación del servicio.

El jefe comunal explicó que la implementación de la nueva modalidad de recolección formó parte de una prueba piloto que buscaba ampliar la cobertura y ofrecer tres recorridos semanales, en lugar de los seis días que se realizaban anteriormente. «Tres días en la semana no es lo mismo que seis en cuanto a costos», señaló Reino, quien también destacó que, en algunos casos, la nueva frecuencia de tres días no fue suficiente para cubrir las expectativas de los vecinos.

En cuanto a los lugares que no contaban con servicio de recolección, el intendente aclaró que continuarán con la frecuencia de tres recorridos semanales. Sin embargo, se está analizando la posibilidad de volver a la frecuencia de seis días, ya que muchos vecinos se han acostumbrado a sacar la basura todos los días. «Lo que buscamos es que el vecino no abone tanto por la recolección, porque en definitiva es el vecino el que lo paga. El servicio tiene un costo y no es lo mismo tres que seis. Nosotros escuchamos los reclamos, pero si la gente no se acostumbra, tendremos que volver al viejo sistema, el cual implicaría un costo mayor que deberá pagar el usuario», indicó el intendente.

Si bien en algunos sectores el nuevo sistema ha dado resultado, en otros no ha sido bien recibido. «La idea es corregir y ver cómo se traslada el costo», agregó Reino, quien no descartó la posibilidad de volver al sistema anterior de seis recorridos semanales si la adaptación no mejora. Este retorno al modelo anterior podría implicar un aumento significativo en la Tasa de Recolección de Residuos, un costo que recaería sobre los propios vecinos.

La situación sigue siendo incierta y se espera que en las próximas se definan los pasos a seguir para garantizar un servicio más eficiente y ajustado a las necesidades de la comunidad.