Renovación de DNI en el Teatro este viernes

El operativo de DNI instrumentado por la Provincia de Buenos Aires, que en la jornada de este jueves se desarrolló en la Subsecretaría de Cultura y Educación, este viernes se trasladará al Teatro Municipal “Luis A. Conti”.
La modificación del lugar de atención responde a las previsiones meteorológicas anunciadas para la fecha, con el objetivo de brindar mayor comodidad y resguardo a los vecinos que concurran al servicio.
Se realizará en horario de 10 a 15.

