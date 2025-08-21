El operativo de DNI instrumentado por la Provincia de Buenos Aires, que en la jornada de este jueves se desarrolló en la Subsecretaría de Cultura y Educación, este viernes se trasladará al Teatro Municipal “Luis A. Conti”.
La modificación del lugar de atención responde a las previsiones meteorológicas anunciadas para la fecha, con el objetivo de brindar mayor comodidad y resguardo a los vecinos que concurran al servicio.
Se realizará en horario de 10 a 15.
Renovación de DNI en el Teatro este viernes
