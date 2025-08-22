Revocaron la libertad asistida de Ariel Tronco, asesino de Melina Briz

En sintonía con el pedido de la abogada Adelina Martorella y la Fiscalía General, los miembros de la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías revocaron la libertad asistida que a comienzos de julio se le había otorgado a Ariel Troncoso, condenado por el femicidio de Melina Briz en febrero de 2012.

Acompañada por Horacio Briz, padre de la joven de 18 años cuyo cuerpo apareció a la vera de la ruta 55, cerca de Mechongué, la abogada aclaró que la medida no se hará efectiva de manera inmediata, ya que será recurrida por la defensa oficial de Troncoso.

Martorella explicó que la decisión de los jueces Pablo Poggetto y Alfredo Deleonardis de revocar la resolución del juez de Ejecución Penal Juan Galarreta se basó en que no se respetó la progresividad del sistema y que los informes penitenciarios no demuestran que Troncoso haya reflexionado sobre su accionar.

“Planteamos que durante la etapa de ejecución en la que nos encontramos no puede dejarse de lado la ley de perspectiva de género y la guía para las buenas prácticas de la Suprema Corte de Justicia”, sostuvo Martorella.