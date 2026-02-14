Salió a pescar, se le dio vuelta el kayak y murió

Un hombre de 47 años murió este sábado por la mañana en Santa Clara del Mar luego de que el kayak en el que realizaba una travesía de pesca se diera vuelta en dos oportunidades y no pudiera reincorporarse.

La víctima fue identificada como Mauricio Ríos, quien había acordado a través de WhatsApp una salida de pesca con un grupo de conocidos y llegó a la ciudad balnearia cerca de las siete de la mañana.

Según las primeras informaciones, apenas iniciada la navegación uno de sus compañeros advirtió que el kayak se había dado vuelta. El amigo logró asistirlo y reincorporar la embarcación para que continuaran la travesía y comenzaran a pescar. Sin embargo, minutos más tarde el kayak volvió a darse vuelta.

En esta segunda ocasión, los presentes lograron rescatarlo y trasladarlo hasta la orilla, a la altura de la calle Rapallo y la ruta 11, donde le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Pese a los esfuerzos, el hombre falleció en el lugar.

Trabajaron en el operativo personal de la Estación de Policía Comunal local, de Defensa Civil y guardavidas, quienes retiraron el cuerpo.

La investigación quedó a cargo de la Ayudantía Fiscal encabezada por Diego Benedetti, desde donde se ordenaron las actuaciones de rigor bajo la carátula de “averiguación de causales de muerte”, incluyendo la autopsia prevista para esta tarde.

Las autoridades judiciales mantuvieron contacto con la familia de Ríos, que se hizo presente en el lugar y confirmó que el hombre había coordinado la salida de pesca con sus conocidos.