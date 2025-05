Santiago Lantella tiene las dos manos lesionadas

El piloto Santiago Lantella se lesionó durante la competencia del Turismo Pista CLase 2 realizada el domingo 4 de mayo en Rosario. El incidente se produjo tras una serie de maniobras con otros corredores que derivaron en impactos directos sobre el volante, lo que le provocó lesiones en ambos pulgares.

Según relató, el primer golpe fue en la mano izquierda, luego de una maniobra con Joaquín Melo en la vuelta tres. “Se engancha en las gomas y ahí el volante me pega en la mano izquierda. No podía cerrar el pulgar”, explicó. Más adelante, en otro incidente, recibió un golpe en la mano derecha. “Cuando intenté cerrar la mano sentí el doble de dolor. Pensé que me había quebrado un dedo”, agregó.

Tras completar la carrera, fue atendido por personal médico y derivado al hospital. Allí se confirmó una dislocación en el dedo derecho. Aunque el dedo fue colocado nuevamente, la lesión se repitió en dos ocasiones más.

En cuanto al auto, permanece en el taller. Los trabajos están en pausa hasta que se defina el estado físico del piloto.