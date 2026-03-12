Se abrió inscripción para el programa de natación terapéutica

Se abrió la inscripción al tradicional programa de natación terapéutica. Los interesados deberán concurrir a la sede de la dependencia ubicada en Av. Suipacha (32) entre 27 y 29, los lunes, miércoles y viernes, en horario de 13 a 15, con fotocopia de DNI y certificado médico que indique el padecimiento y que como parte de su tratamiento requiere natación terapéutica.

Las clases se brindarán dos veces por semana en el natatorio “La Cima”, ubicado en calle 14 entre 25 y 23. Tendrán lugar los martes y jueves, a partir de las 8.55, y serán brindadas por los profesores de educación física Carolina López y Darío Paciaroni.