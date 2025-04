Se concretó acto central para rendir homenaje a los héroes de Malvinas

A 43 años del inicio del conflicto en las Islas Malvinas, la comunidad se reunió en el Monumento dedicado a los héroes de Malvinas en el Parque Municipal Cerro “El Triunfo” para rendir homenaje a los veteranos y caídos en la guerra. En un acto cargado de memoria, respeto y sentimiento nacional, se evocó el valor de quienes defendieron la soberanía argentina en aquellas tierras lejanas.

A lo largo de la jornada, se recordó especialmente a los jóvenes que participaron de la guerra, quienes, además de enfrentar las difíciles condiciones del combate, han demostrado una fortaleza y resiliencia inquebrantables en las décadas posteriores. La fecha también coincidió con el “Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo”, destacando la importancia de la inclusión y el respeto en todas sus formas.

Izamiento, himno e invocación

El acto comenzó con el izamiento del Pabellón Nacional, que estuvo a cargo de los veteranos de guerra Ángel Scrocca y Norberto Agüero, acompañados por la solemne interpretación de la Marcha Aurora. A continuación, se destacó la presencia del Intendente Municipal, Esteban Reino, junto a concejales, autoridades educativas, de fuerzas de seguridad y diversas instituciones. Todos unidos en este recordatorio de un capítulo histórico que permanece vigente.

Con respeto y emoción, se entonaron las estrofas del himno nacional, interpretadas en vivo por Leandro Blanco (piano) y Francisco Butzonitch (violín), con el acompañamiento de la comunidad presente. Un minuto de silencio siguió en homenaje a los soldados caídos, entre ellos, Jorge Alberto Llamas, cuya memoria sigue viva en cada rincón de la ciudad.

La colocación de ofrendas florales al pie del monolito que rinde homenaje a los veteranos fue un acto cargado de simbolismo. Organizaciones como la Municipalidad, el Centro Tradicionalista «Gral. Balcarce», Bomberos Voluntarios, STM y la Cooperativa de Electricidad “Gral. Balcarce” fueron algunas de las instituciones que participaron de este emotivo tributo.

El acto continuó con una invocación religiosa ecuménica, a cargo del cura párroco, padre Pablo Etchepareborda, y el vicepresidente del Consejo Pastoral Balcarce, Pastor Mauro Pin Errecaborde, quienes compartieron un mensaje de unidad y reflexión.

Palabras

En las palabras alusivas, la concejala Florencia Scrocca, hija de un veterano de guerra local, hizo un llamado al compromiso nacional con la causa Malvinas, destacando que la defensa de nuestra soberanía no debe ser un asunto olvidado, sino una causa que debe estar presente en las políticas públicas.

En defensa de la patria

El Veterano de Guerra de Malvinas (VGM) Martín Leunda recordó que la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas se remonta al 3 de enero de 1833, cuando el gobernador argentino Luis Vernet fue desplazado de su cargo y exiliado por el Reino Unido. «Siempre es bueno hacer una reflexión inherente a los hechos», señaló, subrayando la importancia de mantener viva la memoria histórica.

Uno de los puntos más destacados de su discurso fue la desmitificación de la imagen del excombatiente como una víctima: «Nada más lejano de la realidad. El soldado argentino luchó con honor y con la convicción de defender la patria».

Asimismo, hizo referencia a las dificultades que los veteranos enfrentaron en las décadas posteriores al conflicto. «La sociedad que hoy nos honra es la misma que nos dio la espalda por más de una década, haciendo más difícil nuestro tránsito por ella», expresó. Sin embargo, destacó que la situación ha cambiado y que hoy los excombatientes son reconocidos y aplaudidos. «Gracias a Dios, la comunidad educativa nos abre sus puertas para que los veteranos podamos dar testimonio de los hechos acaecidos en Malvinas», agregó.

Visiblemente emocionado, cerró su discurso con una bendición al pueblo argentino y un grito que resonó entre los presentes: «¡Viva la patria!».

Guías

“Es un honor, como todos los años, estar aquí. Es un honor ver a muchos vecinos acompañar», expresó el intendente Reino al inicio de su discurso. Puntualizó que esta fecha genera dos sentimientos profundos: el orgullo por la valentía de los soldados y el dolor por las pérdidas sufridas.

Dirigiéndose a los más jóvenes, recordó que en 1982 no solo fueron aquellos valientes soldados, entonces apenas muchachos, quienes lucharon en Malvinas. «Detrás hubo un pueblo que se organizó, que realizó jornadas solidarias, como recientemente hicimos todos los argentinos por Bahía Blanca. Nos unimos por una causa común». Narró cómo, siendo un niño de apenas 10 años, acompañó a su padre en esas iniciativas, recorriendo plazas y clubes, presenciando actos de generosidad inolvidables.

«Vi a personas mayores entregar cadenas y relojes familiares, no sé si de gran valor económico, pero sí de un valor sentimental incalculable. Ese fue el acompañamiento que recibieron estos jóvenes, que combatieron entendiendo el trabajo en equipo y pusieron la bandera argentina adelante, sin importarles nada más», enfatizó.

Reino subrayó que el ejemplo de aquellos héroes debe servir de guía. «Primero tiene que estar la bandera argentina adelante, y nosotros seguir detrás con objetivos comunes. No todos vamos a pensar de la misma manera, pero buscando metas compartidas podemos lograr cosas importantes, en honor a nuestros héroes».

El jefe comunal también reflexionó sobre los errores cometidos en el pasado y la importancia de no repetirlos. «Cuando uno se empeña en un objetivo tan grande como una guerra, no podemos actuar como si fuese un partido de fútbol, con ganadores y perdedores. Aquí nosotros no perdimos. Aquí se demostró la valentía del soldado argentino, que fue reconocido en todo el mundo».

Señaló que, a pesar de contar con menos armas y equipamiento, y de combatir en un terreno hostil, los soldados argentinos dejaron en alto el honor nacional. «Esa valentía es el orgullo que debemos tener todos. Esta guerra no la perdimos. Esta guerra demostró que los argentinos, cuando estamos unidos, podemos lograr cosas importantes».

Cerró su discurso con un llamado a la unidad y un homenaje a los veteranos y caídos. «Estos héroes deben ser quienes nos guíen”.

Representaciones

A continuación, se presentaron diversas intervenciones de alumnos de establecimientos educativos locales. Los estudiantes de la Escuela Primaria Nº 6 “José Basilio Cereijo” ofrecieron una emotiva coreografía en honor a los héroes de Malvinas, mientras que los alumnos de la Escuela República Argentina relataron su trabajo sobre un proyecto ambiental que vincula a las Islas Malvinas con la preservación de nuestro entorno.

Por otro lado, se compartieron reflexiones y producciones de los niños del Jardín de Infantes Nº 917 “El Mordisco” sobre los hechos sucedidos durante la guerra.

El acto, lleno de emotividad y significados profundos, no solo sirvió para recordar, sino también para reafirmar el compromiso de Balcarce con la memoria y el respeto. A través de la Marcha de Malvinas, los presentes expresaron su sentir, reafirmando que la causa de Malvinas continúa viva en el corazón de todos los argentinos.

El sacrificio de nuestros héroes no puede quedar en el olvido. La memoria histórica nos enseña que la soberanía sobre las Islas Malvinas debe ser defendida siempre, con la firme convicción de que lo que nos pertenece, nos pertenece por derecho y por historia.