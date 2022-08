Se conocerá a quienes afectará la quita de subsidios a la luz y gas

Tras semanas de incertidumbre, se prevé que en los próximos días desde la Secretaría de Energía se oficialice la nueva segmentación de subsidios a las tarifas energéticas.

«Estamos trabajando contra reloj. No es un tema sencillo lo de la segmentación. Tenemos expectativas de que la semana que viene sea oficial. Queremos que el subsidio llegue a quien realmente lo necesita», dijo Royón en declaraciones radiales.

Asimismo, precisó que «aquellos que no se anotaron sufrirán aumentos en tres tramos. El primero será el más fuerte. Queremos pasar la agenda para hablar de eficiencia. El incremento dependerá del consumo de cada familia».

Poniendo énfasis en la crisis que atraviesa el sector energético a nivel mundial, la secretaria manifestó que la energía está «diez veces más cara» por la guerra entre Rusia y Ucrania.

«El costo de la energía está diez veces más caro por la guerra entre Rusia y Ucrania. Es una realidad distinta. No serán aumentos como los que se ven en Europa. No va a afectar a la tarifa social y a los que menos tienen», garantizó la funcionaria.

Royón dijo que su primera semana en el cargo fue de «intenso trabajo». «Vengo con mucho compromiso. Queremos defender los derechos del norte como a nivel nacional. Tenemos mucho trabajo y con transiciones. Hay temas pendientes y queremos llegar a cumplir todos estos compromisos», indicó.

El esquema tarifario incluirá especificaciones acerca de la segmentación y el tope de consumo por zona y sector, teniendo en cuenta diversos factores, como el climático.

Con relación a los topes de consumo, los nuevos valores mantendrán la tarifa vigente para usuarios de nivel 2 (de menores ingresos) y 3 (de ingresos medios), pero en este último caso el consumo que exceda los 400 kilowatts no será subsidiado.

Navegación de entradas