Se disputó la ida de los Cuartos de Final del Torneo Oficial 2025

Este fin de semana se jugó la ida de los Cuartos de Final de los Playoffs del Torneo Oficial 2025 – Copa “Centenario Club Atlético San Agustín”, certamen organizado por la Liga Balcarceña de Fútbol.

En Primera División, la actividad comenzó el sábado. En el Club Teléfonos, Sportivo Trabajo Mitre cayó 3-1 ante Los Patos FC. En el Estadio Municipal “General Balcarce”, Atlético San Agustín perdió 2-1 frente a Racing FC.

La jornada continuó el domingo. En la cancha “Antonio Cerono”, Amigos Unidos se impuso 3-2 ante Boca Juniors. En el Estadio Municipal “General Balcarce”, Ferroviarios y FC Agrarias empataron 1-1, por lo que la definición quedó pendiente para la revancha.

Los partidos de vuelta se jugarán el próximo fin de semana:

Los Patos FC vs. Sportivo Trabajo Mitre

Racing FC vs. Atlético San Agustín

Boca Juniors vs. Amigos Unidos

FC Agrarias vs. Ferroviarios