Se entregaron 300 tablets en Balcarce

En el marco del programa «Conectando Con Vos» de ENACOM, este miércoles se llevó adelante un acto en el salón de la Sociedad de Fomento «Gendarmería Nacional» de Balcarce, en el que se realizó la entrega de las más de 300 tablets de última generación a personas jubiladas y pensionadas de la ciudad.

Martín Monita, delegado del ENACOM, destacó la inversión que realiza el Gobierno nacional “en cada rincón del país para dotar de derechos a toda la comunidad”. Al respecto instó a los presentes a considerar lo que este tipo de políticas significan: “Un Estado presente es el que permite que se lleven adelante este tipo de acciones, personalmente creo que si en 2024 no estamos en el Gobierno probablemente estas tablets se tendrían que comprar”, manifestó.

Por su parte la candidata a intendenta por Unión Por la Patria (UxP), Sol Di Gerónimo, expresó que “cuando alguien dice que no le interesa la política, hay que entender que no todo es lo mismo y que no todos somos lo mismo”, agregando que la entrega de los equipos informáticos fue posible gracias a que “golpeamos puertas manifestando la necesidad de este sector de la sociedad, y tenemos un Estado que da respuestas a las necesidades. Hoy lo que estamos haciendo es igualar, porque se les está brindando la oportunidad de acceder a una herramienta que hoy es importante y no todos pueden comprarla”.

Andrés Lombardini, en el mismo sentido, explicó que se trata de una millonaria inversión en el marco de una política pública “donde para el Gobierno no hay ciudadanos de primera o de segunda, esta es la muestra de que cuando hay decisión política la sociedad tiene la oportunidad de desarrollarse en igualdad de condiciones”.

El Programa “Conectando con Vos” promueve el acceso equitativo a la información y entretenimiento, con el objetivo de facilitar la inserción, la integración y el desarrollo social. Desde que inició este programa, ya se entregaron más de 150 mil tablets en todo el país.

Estuvieron en el acto de entrega el titular de ANSES en Balcarce, contador Javier Menonne, y la candidata a concejala por UxP Viviana Erreguerena.

