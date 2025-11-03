10.3 C
Balcarce
lunes 3, noviembre, 2025
Se lanzó la Expo 2026: será en el mes de abril

Integrantes de la Sociedad Rural de Balcarce, encabezados por su presidente Osvaldo Melucci, brindaron detalles sobre la próxima edición de la exposición, que se concretará los días 17, 18 y 19 de abril de 2026 en el predio ferial.

Durante la presentación se explicó que, a partir de ahora, la muestra tradicional se realizará en abril y no en los meses de octubre o noviembre, como ocurría habitualmente. La decisión responde a la impronta ganadera que puede tener la exposición en esa época del año.

Melucci recordó que la muestra volvió a realizarse en 2023 luego de la pandemia, continuó en 2024 y que la elección del mes de noviembre para el lanzamiento obedece a la intención de anticipar la organización de la próxima edición.

“Por una cuestión de disponibilidad se determinó concretar la próxima expo en otoño. La fecha elegida es el 17, 18 y 19 de abril de 2026 y también escuchamos el pedido de los expositores que nos daban a conocer que a fin de año existen varias propuestas”, indicó el titular de la entidad.

El dirigente señaló que el objetivo es continuar difundiendo la actividad agropecuaria y técnica con distintas ponencias, además del segmento comercial e industrial. “Hubo un pedido concreto de realizar la exposición en esta fecha que anunciamos. Desde el seno de la entidad ruralista se venía discutiendo la posibilidad de concretarla en marzo o en abril”, agregó Melucci.

La próxima edición contará nuevamente con actividad ganadera, presencia de cabañas y espacio para la producción ovina.

