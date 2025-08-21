Se realizó diagnóstico técnico sobre los árboles de Plaza Libertad

El Municipio de Balcarce contrató al ingeniero agrónomo Ariel Splenser, consultor arbolista certificado (matrícula CIAFBA 2776), para realizar un diagnóstico técnico del estado del arbolado en los cuatro cuadrantes de Plaza Libertad. La inspección se llevó a cabo los días 26 y 27 de junio.

En su informe, el especialista analizó tanto el nivel de conservación como el riesgo asociado a cada ejemplar, y elaboró un conjunto de recomendaciones destinadas a orientar las acciones municipales de manejo y mantenimiento.

A partir de este trabajo, la Dirección de Espacios Públicos, Ambiente y Servicios Generales comenzó con las intervenciones de tala, conforme a lo sugerido por el profesional.