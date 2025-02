Se van conociendo los invitados para la Fiesta del Deporte

Fabián Turnes, le confirmó a la subsecretaria de Deportes, Soledad Vivio, la llegada de importantes figuras del deporte nacional para participar de la XXXVIII Fiesta del Deporte que se llevará a cabo el próximo jueves en nuestra ciudad.

La recepción de los “embajadores deportivos” de CABA se da en el marco del pacto de amistad que se generó tiempo atrás con la ciudad de Balcarce.

La ex jugadora de Las Leonas, Vanina Oneto, será una de las participantes de la entrega de los premios Fangio que se llevará a cabo en el escenario mayor de la FNA que se montará en plaza Libertad.

También lo hará el medallista olímpico en ciclismo, Walter Pérez, la ex atleta olímpica, la destacada ex garrochista argentina Alejandra García y el ex integrante de Los Pumas, Marcelo Bosch.

Los deportistas llegarán a la ciudad acompañados por el director general de Deporte Social y Desarrollo Deportivo de CABA, Juan Martín Costa.