Secuestran moto en operativo: un menor demorado

Personal de la Estación de Policía Comunal logró recuperar una motocicleta con pedido de secuestro activo luego de una persecución ocurrida en las últimas horas. Un menor de edad fue demorado en el procedimiento.

El hecho se inició cuando efectivos que realizaban una recorrida de prevención observaron en la intersección de avenida San Martín e Italia (107) un motovehículo en el que circulaban dos ocupantes sin luces. Ante esta situación, los policías realizaron señas para que detuvieran la marcha.

Lejos de acatar la orden, el conductor emprendió la fuga por avenida Gonzales Chaves y luego tomó en contramano por calle 13 en dirección a calle 16. Finalmente, los efectivos lograron interceptar el rodado en calle 16 entre 15 y 13.

En ese momento, uno de los ocupantes logró darse a la fuga, mientras que el restante permaneció junto al motovehículo, una motocicleta marca CF de 300 cc. Al ser identificado, se constató que se trataba de un menor de edad.

Al cursar los datos por el sistema informático policial, se comprobó que el rodado poseía un pedido de secuestro activo desde el 6 de marzo de 2026, solicitado por la comisaría sexta de la ciudad de Mar del Plata, a requerimiento de la UFI ODEPA.

Tras mantener comunicación con el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N°3, a cargo del Dr. Martínez Soto, se dispuso labrar las actuaciones correspondientes, notificar al menor de la formación de causa por el delito de encubrimiento y posteriormente entregarlo a sus progenitores. La motocicleta quedó secuestrada a disposición de la Justicia.