Sin conformidad con el gobierno, Carbap se reúne en Tandil

Las últimas decisiones tomadas por el gobierno nacional respecto al campo no han dejado conformes a los dirigentes del sector.

En las regionales existe intranquilidad y desconcierto, señalan los referentes del campo, ante decisiones no compartidas y a pesar de que algunas lluvias aliviaron la situación de los productores.

Atentos a este estado de incertidumbre, Carbap, la entidad que nuclea a las sociedades rurales de la provincia de Buenos Aires y La Pampa, convocó a una asamblea de dirigentes para el jueves 16 de febrero.

La convocatoria es en Tandil, y a la misma están citadas las 36 asociaciones rurales que integran las zonas 4 (Cuenca del Salado), zona 5 (Centro provincial) y 6 (Sudeste bonaerense).

En el distrito que comanda el radical Miguel Ángel Lunghi, se analizarán y debatirán las acciones gremiales a seguir en respuesta a las políticas oficiales.

Además de la sequía imperante (piden más ayudas e incluir a distritos no contemplados en la emergencia), mostraron su descontento con medidas como la continuidad de las retenciones y los ataques contra la Justicia.

