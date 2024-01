Solicitan al Ejecutivo obras en avenida San Martín

Concejales del Frente de Todos y de Unión Por la Patria, emitieron una nota al Departamento Ejecutivo señalando la preocupación por el estado actual de la Avenida San Martín, específicamente en el tramo comprendido desde el sector donde se encuentra el predio donde funcionaba el hipermercado, hasta la rotonda del cruce de las rutas 226 y 55.

La nota indica que el sector presenta múltiples sectores levantados, generando no solo un peligro

para la circulación vial, sino también la amenaza de rotura para los vehículos que transitan por la zona.

“Esta situación no solo afecta la seguridad de los conductores, sino que también podría dar lugar a costosos daños en los vehículos de quienes transitan por allí.

Adicionalmente, en otro sector de la misma avenida, aún persiste una capa de tierra sobre el asfalto, consecuencia de las obras hídricas concluidas recientemente en el barrio «El Cruce». Este hecho no solo afecta la estética de la vía, sino que también podría contribuir a un deterioro más rápido del pavimento, aumentando la necesidad de intervención” señala la misiva.

Desde los bloques se pide información puntal sobre la fecha que se harían las reparaciones correspondientes.