Subsidios para la tarifa eléctrica

La Cooperativa Eléctrica informó a los usuarios de la Tarifa Social que, de acuerdo a lo dispuesto por la Secretaría de Energía de la Nación, deberán inscribirse en el RASE (Registro de Acceso a los Subsidios de la Energía) dentro de un plazo de 60 días, el cual concluye el 5 de agosto.

Vencido ese plazo, los servicios perderán todo tipo de subsidio, encasillándose en el Nivel 1 de la Tarifa Residencial. La inscripción puede realizarse ingresando a www.argentina.gob.ar/subsidios.

Por otro lado se informó que dentro de la restructuración de los regímenes de subsidios a la energía en todo el territorio nacional, los usuarios aún cuentan con la posibilidad de solicitar y conocer si tienen el beneficio vigente. Para saber si un domicilio es beneficiario de algún subsidio en la tarifa de electricidad se debe ingresar a la web oficial del Ente Regulador de Electricidad (ENRE) y completar un formulario online. En este se debe indicar el número de cuenta, según corresponda.

Según la reciente normativa publicada por boletín oficial, quienes ya estén inscriptos no tendrán que volver a registrarse, mientras que quienes no hayan realizado el trámite, aún están a tiempo de hacerlo para poder recibir el subsidio.

En caso de cumplir con todos los requisitos, haberse inscripto en algún momento desde que se creó la segmentación energética y aun así el subsidio no aparece en la factura, el usuario tiene la posibilidad de presentar un reclamo. En el caso de los usuarios que ya hayan solicitado su inclusión en el Rase, la normativa indica que no tendrán necesidad de volver a inscribirse. No obstante, se recomienda a toda la población realizar la correspondiente revisión.

Navegación de entradas