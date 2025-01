Suspendidas las fiestas en la Plaza Libertad excepto la FNA

En el mediodía de ayer directivos de la Cámara de Comercio e Industria se reunieron con el Intendente y el Secretario de Gobierno.

El encuentro se dio ante la solicitud de los comerciantes en respuesta a reclamos formulados por numerosos asociados que plantearon su malestar por los reiterados eventos que se vienen llevando a cabo en la plaza Libertad y sus perjudiciales consecuencias para muchos.

En la oportunidad, los integrantes del grupo encabezado por el titular de la CCeIB, Marcelo García, le expresaron a Esteban Reino y Ricardo Stoppani que respetan y aceptan que se realicen fiestas, conscientes de la necesidad de que la comunidad tenga un lugar donde poder disfrutar al aire libre de espectáculos y diversión junto a variadas propuestas gastronómicas, dando a la vez una importante oferta laboral para quienes food trucks, quioscos, puestos de artesanías etc., pero a su vez remarcaron que no consideran a la plaza pública como el lugar apropiado para que se lleven a cabo este tipo de propuestas por diversos motivos, entre los que destacaron que el constante uso de la plaza afecta sobremanera a lo que es patrimonio histórico, tanto en su arquitectura como en el césped y especies arbóreas; perturban la tranquilidad de los vecinos de la zona céntrica hasta altas horas de la madrugada; afectan de manera significativa a la higiene del espacio público y su entorno; no beneficia en nada a la inmensa mayoría de los comercios de los alrededores y perjudican a muchos sectores con ofertas de productos que distan mucho de artesanías, transformándose en una competencia poco transparente para quienes cumplen con todas las requisitorias legales que corresponde ante Nación, Provincia y Municipio.

Los funcionarios comunales consideraron entendibles los reclamos y adelantaron que ya habían tomado la decisión de que, de ahora en más, no se autorizará la realización de estos eventos en el centro, sino que los mismos se podrán hacer en el anfiteatro del cerro El Triunfo, con la salvedad de la Fiesta Nacional del Automovilismo, que seguirá haciéndose en la plaza Libertad, anuncio que fue recibido con beneplácito por los referentes de la CCeIB.

OTROS TEMAS

En el transcurso del cónclave se abordaron otros temas de candente actualidad como la complejidad del tránsito en la ciudad (de modo especial las motos), la higiene urbana y la inseguridad; puntos sobre los que se debatió ampliamente atendiéndose los planteos de los representantes de la Cámara de Comercio y escuchándose las explicaciones que con respecto a cada tema brindaron el jefe comunal y el titular de Gobierno.