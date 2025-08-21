TC: Mangoni con la cabeza puesta en Buenos Aires y en la definición de la Etapa Regular

El piloto de Balcarce Santiago Mangoni llegará a Buenos Aires este fin de semana en el séptimo lugar del campeonato general con chances intactas de ingresar entre los 12 clasificados en forma directa.

En la previa, el «gigante», estuvo girando este jueves en el Kartódromo Juan Manuel Fangio para ponerse a punto de cara a la fecha 10 del Turismo Carretera que se corre en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez.

«Estamos confiados. Venimos funcionando bien y eso me da la posibilidad de ser positivo y pensar en que las cosas pueden salir bien en el Gálvez», señaló Mangoni.

La actividad oficial comenzará el día sábado.