TC: Rossi fue el rápido en Neuquén. Mangoni clasificó 39

Del Viso festeja gracias a Matías Rossi, el piloto de Toyota con el Pradecon Racing, se quedó con la pole del Turismo Carretera en Neuquén con un tiempo de 1m27s035/1000. Con esta pole, llegó a la número 40 en el TC, es el que más acumula en la historia de la categoría y es la primera con el equipo luego de 18 carreras.

Juan Bautista De Benedictis fue segundo a 174 milésimas con el Ford Mustang del RUS MED Team y tercero quedó Christian Ledesma con el Chevrolet Camaro del Pradecon a 178 milésimas. Los tres de adelante serán los líderes de las series.

Ya en la línea de las dos décimas y a orillas del podio, quedó cuarto Marcos Landa, con el Camaro del Pradecon y quinto fue Otto Fritzler, con el Mercedes Benz CLE 53 AMG del Maquin Parts.

Hernán Palazzo con el Camry del Pradecon fue sexto; Juan Martin Trucco, con el Dodge del Di Meglio Motorsport fue séptimo y Juan Tomás Catalan Magni con el Camry del Azar Motorsport fue octavo.

Ya por encima del medio segundo, noveno quedó Ignacio Faín (Torino, Trotta Racing) y el décimo mejor tiempo lo hizo Jorge Barrio, arriba del Camry del Pradecon.

El domingo, a las 10:05 horas se pone en marcha la primera serie, liderada por Rossi. La segunda arranca a las 10:30 con De Benedictis adelante y la tercera será a las 10:55, con Ledesma a la cabeza. Todas a 5 vueltas. La final del Gran Premio Shell Rimula por la tercera fecha del TC comienza a las 14:00 horas, a 25 vueltas o 50 minutos.