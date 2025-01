Tenciones al campo: desde el sector piden recuperar rentabilidad

Cada vez con más fuerza. Así es el reclamo de productores rurales de diversas entidades y zonas del país contra las retenciones para, según aducen, recuperar rentabilidad ante la suba de costos y precios internacionales en baja.

Según destaca la Agencia DIB, al pedido de Federación Agraria de hace unos días ahora se sumó Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), que en la provincia de Buenos Aires tiene peso gracias a las entidades agrupadas en Carbap.

“El campo necesita urgente la eliminación de las retenciones. La demora en la medida provocará cesación de pagos, el quebranto de miles de productores y un fuerte freno al desarrollo del interior y de la economía asociada al sector productivo”, indicó CRA en un comunicado.

Según la entidad, las retenciones “son una carga fiscal insostenible” y se necesita su rápida eliminación “porque están firmando la desaparición del productor”.

Este reclamo no es el primero que se registra en los últimos días. La semana pasada, las cuatro entidades agropecuarias de Entre Ríos emitieron un primer comunicado, poniendo presión no solo sobre las autoridades nacionales sino también sobre los dirigentes agropecuarios nacionales, que por ahora han decidido no chocar con el Gobierno de Milei. Después se sumaron la Mesa de Enlace de Santa Fe y de la de Córdoba, aunque a nivel nacional sigue el silencio.

A la Mesa de Enlace nacional le exigen que tenga un accionar más firme en pos de lograr ese objetivo. Las circunstancias, sumadas a la preocupación por la falta de humedad en pleno desarrollo de los cultivos de verano, la llamada cosecha gruesa, han hecho que se agote la paciencia y crezca el malestar entre los productores. Y no se trata precisamente de opositores a la gestión de Javier Milei ya que, en su mayoría, el campo votó por la alternativa libertaria.