Thiara López en competencia internacional

La nadadora Thiara López logró medalla de plata en 50 mariposa y bronce en 50 mts pecho durante su participación en el Open Internacional de Natación Paralímpica desarrollado en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo.

La representante de Racing Balcarce se midió entre 150 nadadores de Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil, con formato de eliminatorias, por la mañana y finales, por la tarde.

Jornada 1: 100 metros pecho – puesto 11 y 50 metros libre – 6° puesto

Jornada 2: 50 metros mariposa – 2° puesto

Jornada 3: 50 metros pecho – 3° puesto y 100 metros libre – 9° puesto, primera suplente de final.

La nadadora estuvo acompañada por su entrenador Carlos Diez de Ulzurrun, continuando con el proceso de formación y competencia que lleva adelante el equipo.