Tienen 15 y 20 años: se robaron el dinero de una máquina de extraer peluches

Personal policial intervino en un hecho de robo en grado de tentativa registrado en la zona de avenida Kelly, tras una alerta emitida por el Centro de Monitoreo.

Según informaron fuentes policiales, el empleado de un comercio tipo kiosco 24 horas señaló que dos sujetos habían dañado la máquina peluchera instalada en el local y sustraído el dinero de su interior.

Con la descripción de los implicados, el personal policial inició un operativo de recorrida que permitió ubicarlos poco después en inmediaciones de calles 17 y 10. Los aprehendidos, de 20 y 15 años, fueron interceptados por los efectivos. Sobre ambos pesan intervenciones policiales previas por distintos delitos.

Al mayor se le secuestró aproximadamente 50.000 pesos en billetes de distintas denominaciones y un cuchillo tipo tramontina, elementos vinculados al hecho investigado.

Consultada la UFIJE N°4 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, se dispuso que el menor fuera entregado a sus progenitores sin adoptar medidas procesales. En tanto, desde la UFIJE de Flagrancia se ordenó la aprehensión del individuo de 20 años, su notificación legal y posterior traslado a la Unidad Penal N°44 de Batán.

El procedimiento estuvo a cargo de la Estación de Policía Comunal de Balcarce.