Trabajadores de INTA marchan este jueves al Congreso

La Asociación del Personal del INTA (APINTA) convocó a una movilización al Congreso de la Nación para este jueves 21 de agosto en rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia 462/2025.

La marcha se realizará bajo el lema: “por la derogación del DNU 462/2025, por nuestros puestos de trabajo, por el INTA”.

Desde la conducción de APINTA señalaron: “Movilizamos al Congreso para defender nuestros puestos de trabajo y al INTA”. En el comunicado oficial, el gremio ratificó su rechazo al decreto presidencial e instó a los trabajadores del organismo a participar de la protesta.

La concentración está prevista en INTA Rivadavia 1.439, desde donde partirá la movilización hacia el Congreso de la Nación.

La convocatoria se enmarca en una serie de acciones gremiales que APINTA viene desarrollando en oposición a medidas adoptadas por el gobierno nacional que alcanzan al organismo y a su plantel de trabajadores.