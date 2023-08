Trabajadores del Municipio no afiliados al STM se manifestaron por descuentos

Trabajadores del Municipio no afiliados al Sindicato de Trabajadores Municipales, se manifestaron frente a la guardia del Hospital Felipe A. Fossati debido a descuentos efectuados por el Sindicato, abalados por el Municipio.

En una nota dirigida al intendente Municipal, Esteban Reino, los trabajadores le solicitaron la revocatoria del Decreto 2771 que otorga un descuento “solidario” a favor del Sindicato de Trabajadores Municipales sobre los haberes de los “no afiliados”.

Según expresa la nota, este decreto, a la luz de la normativa legal vigente, es inconstitucional ya que no protege a los trabajadores, violando el Artículo 14bis de la Constitución Nacional y el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo.

El escrito remarca que estas retenciones obligatorias a los “No Afiliados” que se suelen disimular bajo el título de “Contribución Voluntaria”, pretenden obtener un aporte económico compulsivo del trabajador que no ha elegido sindicato alguno que lo represente.

“Resulta sumamente preocupante que tal decreto haga alusiones a contribuciones que debería hacer el personal que se desvinculara del Sindicato por el año 2020, ya que ello, incluso, presupone una irretroactividad de la norma claramente inconstitucional”, finaliza la nota.

