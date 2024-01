Trabajadores Municipales harán una medida de fuerza

Trabajadores Municipales, afiliados, delegados y comisión directiva acordaron iniciar una retención total de tareas por tiempo indeterminado a partir del próximo viernes 19 de enero.

La medida se adoptó a raíz del incumplimiento del Gobierno Municipal del acta acuerdo firmada el 17 de noviembre de 2023, donde las partes acordaron incluir al salario básico la inflación anual.

En el Hospital Municipal no habrá turnos ni se realizarán cirugías programadas. Además, la cocina sólo funcionará para atender a los pacientes internados, sin asistencia para el personal de guardia. La retención de tareas alcanza también al Cementerio Municipal donde no se realizarán inhumaciones.

Además incluye al personal de tránsito quienes no realizarán multas en la vía pública y en los obradores urbano y rural donde la actividad será nula. Tampoco habrá mantenimiento en espacios públicos, tales como plazas o el Cerro “El triunfo” ni atención en la oficina de licencias de conducir, entre otros.

