Tragedia en la Ruta 226: un joven de 21 años murió tras un vuelco

Un fatal siniestro vial ocurrió durante la tarde de este jueves en el kilómetro 83 de la Ruta Nacional 226. Según las primeras informaciones, el conductor de un Chevrolet Onix, que viajaba desde Tandil hacia Balcarce, perdió el control del vehículo por motivos que aún se investigan y terminó dando varios vuelcos.

El joven, de 21 años y oriundo de la ciudad de Mar del Plata, sufrió graves heridas como consecuencia del impacto y perdió la vida en el lugar.

En el operativo trabajó personal de Seguridad Vial, Bomberos Voluntarios y SAME, quienes asistieron la escena y aseguraron la zona mientras se realizaban las pericias correspondientes. Las causas del accidente se encuentran bajo investigación.