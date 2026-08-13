Tres vehículos involucrados en un accidente en avenida Centenario

Un accidente de tránsito que involucró a tres vehículos se registró durante la tarde de este jueves en la intersección de avenida Centenario y calle 35.

Por causas que son materia de investigación, un automóvil Toyota Yaris colisionó contra un Ford Focus. A raíz del impacto, el Focus terminó chocando contra el lateral de una combi Mercedes-Benz que se encontraba estacionada en el lugar.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas como consecuencia del siniestro.

En el lugar trabajaron agentes de Tránsito y efectivos de la Policía Comunal, quienes realizaron las tareas correspondientes y trabajaron para determinar las circunstancias en las que se produjo el accidente.