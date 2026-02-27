Un detenido por circular en un vehículo con numeración adulterada

En horas del mediodía, personal del Comando de Prevención Rural Balcarce llevó adelante la aprehensión de un hombre mayor de edad, con domicilio en General Pueyrredón, quien se desplazaba a bordo de un automóvil marca Fiat, modelo Cronos, que presentaba irregularidades en su identificación.

El procedimiento se concretó tras la interceptación del rodado y la intervención conjunta con la Planta Verificadora local. Allí se constató que el vehículo no solo tenía chapas patentes apócrifas, sino también adulteraciones en los números de motor y chasis, con grabados que no correspondían a los originales de fábrica. Asimismo, se detectaron anomalías en los stickers de seguridad.

Ante la presunción de un delito penal, se dio intervención a la U.F.I. de Delitos en Flagrancia, dependiente del Departamento Judicial Mar del Plata, a cargo de la Dra. Baqueiro. La fiscal dispuso la aprehensión del conductor y su notificación por la formación de causa en el marco del delito de “Encubrimiento” (Art. 277 inciso C del Código Penal).

Cumplidos los recaudos legales, se ordenó su liberación conforme al Art. 161 del Código Procesal Penal, quedando el imputado a disposición de la Justicia, mientras que el vehículo fue retirado de circulación debido a las anomalías detectadas.