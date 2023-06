Una lesión frustró la pelea de Ottaviano

Quedó sin efecto la presentación de Martín “La Máquina” Ottaviano en el festival de artes marciales mixtas (MMA) al que había sido invitado a participar el próximo viernes, en Francia.

El ex campeón de brazilian jiu jitsu formaba parte de la programación de las actividades de The King of Fighters (KOF) que se va a llevar a cabo el próximo viernes en el Glaz Arena, en la localidad de Rennes, donde debía enfrentar al francés Oumar Sy, en la divisional de 93 kilos.

En los últimos días Ottaviano había intensificado su preparación de cara a esta exigencia y en medio de esa actividad sufrió un fuerte golpe en el codo del brazo izquierdo, la zona donde tiempo atrás había experimentado un desgarro en el bíceps. Junto con su equipo hicieron las evaluaciones físicas y concordaron en la decisión de que no iba a llegar al ciento por ciento de sus posibilidades a este enfrentamiento, por lo que se tomó la decisión de informar a los organizadores de su imposibilidad de competir.

