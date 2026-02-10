martes 10, febrero, 2026

Una poda dejó sin luz a un sector de El Dorado y Laguna Brava

La Cooperativa Eléctrica dio a conocer que el corte en el suministro que afectó a los vecinos de El Dorado y Laguna Brava durante la mañana de este lunes, se produjo como consecuencia de trabajos de poda y desmonte realizados por un particular.

Personal de la Cooperativa detectó que un vecino de Balcarce, derribó parte de un árbol que cayó sobre la red eléctrica dejando sin servicio a los usuarios, por espacio de aproximadamente 90 minutos.

Con el objetivo de garantizar la seguridad y evitar interrupciones en el servicio eléctrico, se recomienda a los usuarios que se contacten con la Cooperativa para recibir asesoramiento previo a la realización de este tipo de maniobras.

