Una rama se cayó sobre una camioneta estacionada

El hecho ocurrió poco después de las 13:30 de este lunes en calle 21, entre 18 y avenida Kelly. El propietario de una Ford Ranger había dejado estacionada la camioneta cuando una rama se desprendió y golpeó el techo, provocando la rotura del vidrio.

Según el testimonio del damnificado, aprovechó que no había viento y, para resguardar el vehículo del sol mientras permanecía en el gimnasio, decidió estacionarla sobre el sector izquierdo de la calzada.

En el lugar intervino personal de Tránsito de la Estación de Policía Comunal.