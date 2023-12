Vecinos manifiestan mal estado de las calles

Una vecina domiciliada en calle 38 entre 5 y 7, identificada como Patricia Ruiz, se comunicó con Radio 100.9 para expresar su malestar respecto del estado de las calles.

Según la vecina, hace al menos un año que viene reclamando por el mal estado de las caminos y los funcionarios se han comprometido a solucionar el problema, pero nadie da respuesta.

Calle 21 entre 108 y 110

“Estuvieron distintos funcionarios durante la campaña y se comprometieron a darnos una solución y nunca volvieron. No podemos salir para ir a trabajar cuando llueve. Hoy el servicio de Higiene señaló que si la condición de los caminos sigue de esta manera no podrá ingresar, ya que el camión se quedó encajado”, sostuvo Ruiz.

Otra vecina del sector de calle 21 entre 108 y 110 manifestó el mismo problema debido al paso de los camiones. “Las calles no tienen mantenimiento”, sostuvo.