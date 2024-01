Venta por sorteo de cuatro lotes en San Agustín

La Dirección de Regularización Dominial abrió la inscripción, por el término de 15 días, para la venta por sorteo de cuatro lotes para primera y única vivienda en la localidad de San Agustín.

Los requisitos de inscripción para los aspirantes son los siguientes:

A) Ser el o la solicitante, persona mayor de 18 años, y hasta 64 años de edad, que tenga o no grupo familiar.

B) Ser argentino/a natural o por opción, o extranjero con residencia permanente.

C) Contar con Documento Nacional de Identidad vigente.

D) Familias con ingresos formales entre dos (2) y ocho (8) SMVM (Salario Mínimo Vital y Móvil), salvo la excepción prevista en el artículo 3 inciso e) de la Ordenanza Nº 249/23.

E) No tener bienes inmuebles registrados a nombre del o la solicitante o cualquier miembro de su grupo familiar dependiente del mismo (cónyuge y/o convivientes e hijos a cargo), ni como propietarios/as ni como copropietarios, salvo la excepción prevista en el artículo 3 inciso e) de la Ordenanza Nº 249/23

F) Antigüedad mínima laboral de doce (12) meses, salvo la excepción prevista en el artículo 3 inciso e) de la Ordenanza Nº 249/23.

G) Ninguno de los solicitantes y/o integrantes del grupo familiar deben haber sido adjudicatarios de viviendas o terrenos financiados por el Estado.

H) Acreditar domicilio en la Localidad de San Agustín de dos (2) años, como mínimo, a la fecha de inscripción en el registro de aspirantes; en caso de acaecimiento de lo previsto en el artículo 7 inc. a ) de la Ordenanza Nº 249/23, el mismo será ampliado a personas que acrediten domicilio en el Partido de Balcarce, con el mismo plazo y términos.

Los interesados en participar del sorteo deberán dirigirse a la Dirección de Regularización Dominial ubicada en el segundo piso del Palacio Municipal (Avenida Del Valle esquina calle 16) en el horario de 9 a 13hs. Asimismo podrán realizar consultar al teléfono 2266-545948 o al correo electrónico regdominialbal@gmail.com.